روسيا تنبه من خسائر بالمليارات للغرب في حالة مصادرة الأصول المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا

(MENAFN
) أصدرت وكالة المعلومات الروسية تقديرات تشير إلى أن الدول الغربية قد تتعرض لخسائر تصل إلى ما لا يقل عن 288 مليار دولار إذا مضت قدمًا في مصادرة الأصول الروسية المجمدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا, وجاءت هذه الخطوة من الغرب بتجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية ردًا على نشر الرئيس فلاديمير بوتين للقوات في أوكرانيا في فبراير 2022، مما أدى إلى فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي ووزارة المالية.
كما شهدت الأشهر الأخيرة جهودًا متنسقة من قبل المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين للمضي قدمًا في مبادرات تهدف إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في مواقع متعددة في أوروبا، بما في ذلك بلجيكا، للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا التي لا تزال تكافح مع الدمار الواسع, وفي محاولة لجلب الدعم، يسعى هؤلاء المسؤولون إلى الحصول على التزام أكثر قوة من قادة مجموعة الدول السبع خلال اجتماعهم في أواخر فبراير، والذي يتزامن مع الذكرى الثانية للصراع في أوكرانيا.
كذلك اتهمت موسكو الولايات المتحدة مع تصاعد التوترات، بالضغط على الدول الأوروبية، حيث يتركز معظم الأصول الروسية، لتأييد هذه التدابير, وتؤكد الكرملين أن لديه قائمة بالأصول الأمريكية والأوروبية وغيرها التي ستواجه المصادرة في حال تقدمت الدول الغربية بالإجراء المقترح.
مع تصاعد التوترات، في حين تسلط هذه المواجهة الضوء على التوازنات الجيوسياسية المعقدة المتداولة، مع إمكانية وجود عواقب مالية هائلة لكل من روسيا والغرب, والقرار القادم للقوى الغربية باستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى المشهد الجيوسياسي المستمر.
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