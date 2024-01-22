اتهامات بالمحسوبية وسوء استخدام السلطة تظهر ضد محافظة المصرف المركزي التركي السابق

(MENAFN
) ظهرت تقارير إعلامية تتعلق باتهامات ضد حفيظة غايا إركان، محافظة البنك المركزي التركي، قدمها موظف سابق يزعم أن المحافظة قدمت فوائد غير مستحقة لأفراد عائلتها داخل المؤسسة, ونفت محافظة إركان، التي أصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب في بداية يونيو بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات بشدة.
كما يتهم الخبير المالي السابق في وول ستريت، البالغ من العمر الآن 44 عامًا، بتخصيص مكتب وسيارة خدمة وحتى حراس شخصيين لوالدها، حسبما تشير التقارير، ولا أحد يجرؤ على معارضته, وكشفت باسرا بوزكورت، موظفة سابقة في البنك، لجريدة السوزكو، أنها تمت إقالتها بناءً على طلب والد محافظ إركان, وتدعي بوزكورت أنه توجد مقاطع فيديو تظهر زياراته بانتظام إلى البنك بسيارة رسمية، حيث يصدر توجيهات للموظفين، على الرغم من عدم وجود أي سلطة رسمية له لفعل ذلك.
كذلك تزعم بوزكورت أن فصلها جاء نتيجة رفضها العمل خارج ساعات العمل العادية، قرار أثرت عليه تقارير والد المحافظة, ونشرت السوزكو نسخة من الشكوى التي تزعم بوزكورت أنها قدمتها إلى رئاسة الجمهورية التركية، حيث توضح المحسوبية المزعومة والتدخل في الشؤون الشخصية.
في حين تدعم مصادر مجهولة نقلتها القناة التركية باللغة الألمانية دويتشه فيله المزاعم، مع موظف آخر يؤكد قائلاً: "يرفع إركان في التدخل في عمل الإدارات الإدارية والموارد البشرية، مما يتيح له توجيه توجيهات مباشرة لهم. يواجه الموظفون في الطابق الإداري الابتزاز بسبب تدخله", وتثير هذه الاتهامات مخاوف بشأن إمكانية سوء استخدام السلطة داخل البنك المركزي التركي، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق نزيه لتقييم صحة الاتهامات والحفاظ على الشفافية والنزاهة داخل المؤسسة.
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