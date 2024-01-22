الاحتياطي الفيدرالي يتحفظ بشأن خفض الفائدة مع عدم اليقين بشأن التضخم

(MENAFN
) ركزت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، على أنه لا يزال من المبكر النظر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مشيرةً إلى ضرورة الحصول على دلائل إضافية تشير إلى أن التضخم يتقدم بثبات نحو هدف 2 في المائة قبل النظر في أي استرخاء للسياسة, وأعربت دالي عن آرائها في مقابلة مع فوكس بزنس، مؤكدة أهمية جمع المزيد من البيانات قبل بدء أي تعديلات على السياسة الحالية.
كما أقرت دالي بملاءمة التقييمات المستقبلية لتوقع التعديلات في السياسة وتجنب وضع ضغوط غير مبررة على الاقتصاد. ومع ذلك، حذرت من التوقعات المبكرة لمثل هذه التغييرات، مشددةً على أنها "ليست قريبة".
كذلك أبرزت دالي ضرورة رؤية انخراط أكثر قاطعية ومستدامة في انخفاض التضخم في بيان نقلته وكالة بلومبرج، مشيرةً إلى أنها تحتاج إلى زيادة في الثقة بالمسار نحو هدف 2 في المائة قبل النظر في تعديل أسعار الفائدة, كرئيسة لفرع سان فرانسيسكو في الاحتياطي الفيدرالي وناخبة حالية في قرارات السياسة النقدية، حددت دالي أنها ستراقب عن كثب بيانات التضخم وستكون حذرة تجاه الإشارات المبكرة لتحديات سوق العمل كعوامل رئيسية تؤثر في عملية اتخاذها للقرارات.
في حين تراجعت توقعات الأسواق الأخيرة لخفض أسعار الفائدة في مارس بشكل كبير، حيث انخفضت الاحتمالية إلى أقل من 50 بالمئة, ويعمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على تصحيح توقعات الأسواق السائدة التي تتوقع خفضًا فوريًا وكبيرًا في أسعار الفائدة طوال العام الحالي, ويؤكد النهج الحذر التزام البنك المركزي بتأسيس قرارات السياسة على تحليل شامل للمؤشرات الاقتصادية والنظر الدقيق في المخاطر المحتملة قبل أي تعديل.
MENAFN22012024000045015682ID1107749288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.