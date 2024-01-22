الصين تحافظ على الفائدة الرئيسية رغم توترات من اليوان

(MENAFN
) في خطوة كان الكثيرون يتوقعونها، اختارت الصين الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الاثنين بتاريخ 22 يناير، مما يشير إلى وجود فرص محدودة لتيسير السياسة النقدية في ظل الضغوط الهابطة على اليوان, وجاءت هذه القرارات بعد المفاجأة التي قدمها بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي، حيث أبقى على سعر الإقراض للمدى المتوسط، مؤكدًا موقف البنك المركزي القوي على الرغم من البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تظهر استعادة غير متسقة وارتفاع الضغوط التضخمية التي تدفع تكاليف الاقتراض الحقيقية لأعلى.
كما أشار جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس اقتصاديات الصين في "كابيتال ايكونوميكس", لافتًا إلى أن صانعي السياسة النقدية الصينية ما زالوا يشعرون بقلق بشأن اليوان, وشدد على أن البدء في خفض الفائدة في هذا الوقت قد يزيد من الضغط الهابط على العملة، وهو سيناريو يسعى بنك الشعب الصيني لتجنبه. وبناءً على ذلك، يبدو أن البنك المركزي ميال إلى الاستمرار في استخدام أدوات التيسير الكمي، مع الإشارة إلى الإقراض التكميلي المتعهد كمثال محتمل.
في حين ظلت سعر الإقراض لمدة عام واحد "إل بي آر" ثابتة عند 3.45 بالمئة، بينما لم تشهد أسعار الإقراض لمدة خمس سنوات أي تغيير، محافظة على موقعها عند 4.20 في المئة, وتعكس هذه القرارات النهج الحذر للصين في التنقل في المشهد الاقتصادي واستعدادها لمنع مزيد من انخفاض اليوان، حتى مع استمرار التحديات في تحقيق الانتعاش المتوازن والمستدام.
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