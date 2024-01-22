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4 إصابات بتدهور مركبة على أوتوستراد المفرق - الزرقاء

1/22/2024 1:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم يوم أمس التعامل مع عدد من الحوادث والاعطال على الطرق الخارجية، التي نتج عنها إصابات واغلاقات مؤقتة لبعض الطرق.
وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم يوم أمس، التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق أوتوستراد المفرق - الزرقاء، ونتج عن الحادث 4 إصابات، وتم إسعافهم إلى المستشفى الملك طلال، وحالتهم العامة متوسطة.
وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 6 مركبات على طريق إربد - عمّان، منطقة جسر سلحوب، ولم ينتج عن الحادث إصابات بشرية، إلا أن الحادث سبّب إغلاق مؤقت للمسرب الأيسر إلى أن تم رفع العوائق.
وأشار الصمادي، إلى أنه تم التعامل مع حادث وحول السرعات العالية، بيّن أنه تم ضبط سائق مركبة كان يقود بسرعة من 90 -171 كلم/ ساعة على طريق الأزرق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودعا الصمادي السائقين إلى الانتباه والحذر والابتعاد عن المخالفات الخطرة.




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