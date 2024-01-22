الأردن يشارك في اجتماع عربي أوروبي لبحث تطورات الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يشارك وزراء خارجية عرب بينهم نائب رئيس وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، في محادثات حول الحرب على قطاع غزة على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل.



ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات الوضع الإنساني في قطاع غزة والحاجة إلى مساعدة إنسانية بدون معوقات، تجديد الدعوة لإطلاق سراح المحتجزين والتنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة، الوضع في الضفة الغربية المحتلة ومخاطر التصعيد الإقليمي، بما في ذلك في البحر الأحمر.



وسيناقش الوزراء أيضًا ما أسموه "اليوم التالي للحرب"، حيث يتضمن خطة السلام المحتملة ومؤتمر السلام والحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإحياء حل الدولتين، بما في ذلك من خلال الدعم المستمر للسلطة الفلسطينية.

