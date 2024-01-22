وزيرا الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي يحضران اجتماعا للاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يجتمع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ونظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشكل منفصل مع نظرائهما في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد خطوات محتملة نحو تحقيق سلام شامل بين الجانبين حتى مع استمرار الحرب في غزة.
وسيحضر أيضا وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية، وقبل الاجتماع أرسل السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ورقة إلى الدول الأعضاء تقترح خريطة طريق للسلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتقترح الورقة عقد "مؤتمر تحضيري للسلام"، وتؤكد أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".
MENAFN22012024000208011052ID1107749272
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.