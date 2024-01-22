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وزيرا الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي يحضران اجتماعا للاتحاد الأوروبي

1/22/2024 1:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يجتمع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ونظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشكل منفصل مع نظرائهما في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد خطوات محتملة نحو تحقيق سلام شامل بين الجانبين حتى مع استمرار الحرب في غزة.


وسيحضر أيضا وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية، وقبل الاجتماع أرسل السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ورقة إلى الدول الأعضاء تقترح خريطة طريق للسلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


وتقترح الورقة عقد "مؤتمر تحضيري للسلام"، وتؤكد أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".


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