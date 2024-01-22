الاحتلال يقتحم جنوب شرق بيت لحم ويستولي على مركبة ومبلغا من المال
التاريخ
1/22/2024 1:09:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، واستولت على مركبة، ومبلغا من المال.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنية، وداهمت منزل الفلسطيني ياسر خليل أبو دية وخربت محتوياته، واستولت على مركبته القانونية، ومبلغا من المال.
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