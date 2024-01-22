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الاحتلال يقتحم جنوب شرق بيت لحم ويستولي على مركبة ومبلغا من المال

1/22/2024 1:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، واستولت على مركبة، ومبلغا من المال.


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنية، وداهمت منزل الفلسطيني ياسر خليل أبو دية وخربت محتوياته، واستولت على مركبته القانونية، ومبلغا من المال.


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