ليبيا.. محكمة الاستئناف تتجه للبت في قضية مدير مخابرات القذافي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن في ليبيا أن محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس ستصدر اليوم الاثنين حكمها على مدير جهاز الاستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة.ويواجه السنوسي، الرجل الثاني في نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، والقابع في السجن منذ عام 2012، عدة اتهامات أبرزها قمع المحتجين إبان ثورة 17 فبراير عام 2011، وبالوقوف وراء مذبحة سجن أبو سليم عام 1996، التي راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين.



وسبق تأجيل محاكمته لأكثر من 10 مرات، وسط اتهامات من فريق دفاعه للسلطات المسؤولة بعدم إحضاره عمدا إلى الجلسات لإطالة أمد محاكمته.



وتقول عائلته إنه في وضع صحي سيئ، حيث تدهورت حالته نتيجة عودة نشاط الخلايا السرطانية في الكبد، والتي تم استئصالها سابقا بعد إجراء جلسات العلاج الكيمياوي.



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