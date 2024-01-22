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اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

1/22/2024 1:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الجامعة الأردنية عن فتح باب الالتحاق في البرنامج الدولي للطلبة غير الأردنيين للفصل الدراسي الثاني 2023/2024.
وأشارت الجامعة إلى أن القبول سيكون مباشراً في جميع تخصصاتها، خلال ساعات الدوام الرسمي من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً، في مبنى وحدة القبول والتسجيل / دائرة القبول - الطابق الأول.
للطلبة المتواجدين خارج المملكة والراغبين في التقديم، يتوجب عليهم التنسيق مع سفارات بلادهم أو إرسال الوثائق المطلوبة بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
الوثائق المطلوبة تشمل:
- صورة عن جواز السفر.
- كشف الثانوية الأصلي مصدق حسب الأصول.
- معادلة شهادة الثانوية من وزارة التربية والتعليم الأردنية، إذا كانت شهادة الثانوية اجنبية (غير اردنية).
- صورة مصدقة عن البطاقة الأمنية لحملة الجنسية السورية .
- كتاب (تأييد اسم) للطالب الذي لديه اختلاف في الاسم بين الشهادة وجواز السفر.
- عدم ممانعة من الملحقية الثقافية للدول التي يتطلب فيها القبول موافقتهم.




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