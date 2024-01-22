اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أعلنت الجامعة الأردنية عن فتح باب الالتحاق في البرنامج الدولي للطلبة غير الأردنيين للفصل الدراسي الثاني 2023/2024.
وأشارت الجامعة إلى أن القبول سيكون مباشراً في جميع تخصصاتها، خلال ساعات الدوام الرسمي من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً، في مبنى وحدة القبول والتسجيل / دائرة القبول - الطابق الأول.
للطلبة المتواجدين خارج المملكة والراغبين في التقديم، يتوجب عليهم التنسيق مع سفارات بلادهم أو إرسال الوثائق المطلوبة بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
الوثائق المطلوبة تشمل:
- صورة عن جواز السفر.
- كشف الثانوية الأصلي مصدق حسب الأصول.
- معادلة شهادة الثانوية من وزارة التربية والتعليم الأردنية، إذا كانت شهادة الثانوية اجنبية (غير اردنية).
- صورة مصدقة عن البطاقة الأمنية لحملة الجنسية السورية .
- كتاب (تأييد اسم) للطالب الذي لديه اختلاف في الاسم بين الشهادة وجواز السفر.
- عدم ممانعة من الملحقية الثقافية للدول التي يتطلب فيها القبول موافقتهم.
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