مسؤولة في الفيدرالي: من السابق لأوانه التفكير بخفض الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيسة الفيدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو، ماري دالي : "يبدو أنه من السابق لأوانه التفكير بقرب إجراء تخفيضات على أسعار الفائدة".



وأكدت دالي، أن المركزي الأميركي بحاجة إلى المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير في مسار ثابت ليعود إلى المستهدف عند 2% قبل تخفيف السياسة.



وذكرت: "في حين إنني اعتقد أنه من المناسب بالنسبة لنا أن نتطلع إلى الأمام ونتساءل متى سيكون من الضروري إجراء تعديلات على السياسة حتى لا نضع ضغطا على الاقتصاد، فمن السابق لأوانه حقا الاعتقاد بأن هذا قد بات قريبا".



وأضافت أن هناك حاجة أن ترى مزيدا من الأدلة على أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى الانخفاض بشكل مستمر ومستدام ليصل إلى نسبة 2%.



وتراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة بشدة في الأيام القليلة الماضية، إذ انخفضت إلى أقل من 50%.

