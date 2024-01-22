Monday, 22 January 2024 09:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولة في الفيدرالي: من السابق لأوانه التفكير بخفض الفائدة

1/22/2024 1:09:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيسة الفيدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو، ماري دالي : "يبدو أنه من السابق لأوانه التفكير بقرب إجراء تخفيضات على أسعار الفائدة".


وأكدت دالي، أن المركزي الأميركي بحاجة إلى المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير في مسار ثابت ليعود إلى المستهدف عند 2% قبل تخفيف السياسة.


وذكرت: "في حين إنني اعتقد أنه من المناسب بالنسبة لنا أن نتطلع إلى الأمام ونتساءل متى سيكون من الضروري إجراء تعديلات على السياسة حتى لا نضع ضغطا على الاقتصاد، فمن السابق لأوانه حقا الاعتقاد بأن هذا قد بات قريبا".


وأضافت أن هناك حاجة أن ترى مزيدا من الأدلة على أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى الانخفاض بشكل مستمر ومستدام ليصل إلى نسبة 2%.


وتراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة بشدة في الأيام القليلة الماضية، إذ انخفضت إلى أقل من 50%.

MENAFN22012024000208011052ID1107749267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث