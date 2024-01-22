الأسواق تترقب حدثين مهمين قد يحددان مستقبل سياسة سعر الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير اقتصادية، إنه أصبحت الأسواق أقل اقتناعاً بأن بنك الاحتياطي الفدرالي مستعد للضغط على زر خفض أسعار الفائدة، وهي القضية التي تؤثر في قلب الاتجاه الذي يتجه إليه الاقتصاد والأسهم.



وتنتظر الأسواق تقريرين اقتصاديين كبيرين سيصدران هذا الأسبوع وسيكون لهما دور في قطع شوط طويل نحو تحديد الطريقة التي يمكن أن يتجه بها صناع السياسة في البنك المركزي، وكيف يمكن أن تتفاعل الأسواق مع التحول في السياسة النقدية.



وسيحصل المستثمرون على أول نظرة على الصورة العامة للنمو الاقتصادي في الربع الرابع للعام 2023 عندما تنشر وزارة التجارة تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس 25 كانون الثاني.



يتوقع الاقتصاديون أن ينمو إجمالي جميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد الأميركي بمعدل 1.7٪ للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، وهو ما سيكون الأبطأ منذ الانخفاض بنسبة 0.6٪ في الربع الثاني من عام 2022.

وبعد يوم واحد، ستصدر وزارة التجارة قراءة شهر كانون الأول لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي.



تشير التوقعات المتفق عليها لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والتي تستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى نمو بنسبة 0.2% للشهر و 3% للعام بأكمله.



ومن المفترض أن يحظى التقريران بالكثير من الاهتمام، خاصة أرقام التضخم، التي كانت تتجه نحو هدف بنك الاحتياطي الفدرالي البالغ 2٪ ولكنها لم تصل إلى هناك بعد.



وتسارع التضخم في أميركا خلال كانون الأول الماضي بأكثر من توقعات المحللين، وذلك بعد أسبوع من صدور تقرير الوظائف الأميركية والذي أظهر زيادة تفوق التوقعات، في مسألة قد تربك حسابات الفدرالي الأميركي للاجتماعات المقبلة. ( CNBC )