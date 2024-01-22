للخيول فقط... فندق 5 نجوم بوسط تركيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - تقدم منشأة خاصة باستضافة الخيول في ولاية قيصري بوسط تركيا، خدمات فندقية "5 نجوم" لنزلائها، حسبما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.

وتم افتتاح "فندق الخيول" في العام الجاري، ضمن منشآت الرياضات التقليدية والفروسية والرماية التابعة لبلدية قيصري، حيث تتكون المنشأة من 36 غرفة، وتقدم مختلف الخدمات اليومية من رعاية ونظافة وتغذية للخيول، فضلاً عن الفحوصات الصحية.

وفي حديث لـ "الأناضول"، قال مسؤول المنشأة، مراد خنجر، إنهم يقدمون رعاية وخدمات احترافية للخيول.





وأوضح خنجر أن "الأجرة الشهرية لاستضافة خيل تبلغ 4500 ليرة تركية (نحو 150 دولاراً) تشمل العناية اليومية والطعام وغيرها من الخدمات.

وأضاف: "يشعر أصحاب الخيول بالسعادة عندما يأتون إلى هنا ويرون أن خيولهم يتم الاعتناء بها وإطعامها بانتظام".