للخيول فقط... فندق 5 نجوم بوسط تركيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تقدم منشأة خاصة باستضافة الخيول في ولاية قيصري بوسط تركيا، خدمات فندقية "5 نجوم" لنزلائها، حسبما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.
وتم افتتاح "فندق الخيول" في العام الجاري، ضمن منشآت الرياضات التقليدية والفروسية والرماية التابعة لبلدية قيصري، حيث تتكون المنشأة من 36 غرفة، وتقدم مختلف الخدمات اليومية من رعاية ونظافة وتغذية للخيول، فضلاً عن الفحوصات الصحية.
وفي حديث لـ "الأناضول"، قال مسؤول المنشأة، مراد خنجر، إنهم يقدمون رعاية وخدمات احترافية للخيول.
وأوضح خنجر أن "الأجرة الشهرية لاستضافة خيل تبلغ 4500 ليرة تركية (نحو 150 دولاراً) تشمل العناية اليومية والطعام وغيرها من الخدمات.
وأضاف: "يشعر أصحاب الخيول بالسعادة عندما يأتون إلى هنا ويرون أن خيولهم يتم الاعتناء بها وإطعامها بانتظام".
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