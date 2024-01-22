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زلزال بقوة 5.1 درجات يهز جنوب شينجيانغ في الصين

1/22/2024 1:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجات ضرب جنوب شينجيانغ في الصين اليوم الاثنين.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي سياق آخر أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بقوة 4.8 درجات ضرب إقليم شينجيانغ الواقع في شمال غرب الصين اليوم الاثنين.


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