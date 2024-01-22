زلزال بقوة 5.1 درجات يهز جنوب شينجيانغ في الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجات ضرب جنوب شينجيانغ في الصين اليوم الاثنين.
وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
وفي سياق آخر أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بقوة 4.8 درجات ضرب إقليم شينجيانغ الواقع في شمال غرب الصين اليوم الاثنين.
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