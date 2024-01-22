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فيديو .. وفاة مأساوية لرجل أعمال أمام موظفيه في حفل لشركته

1/22/2024 1:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي رجل أعمال هندي حتفه بطريقة مروعة خلال احتفالات شركته بالذكرى الـ25 لتأسيسها في حيدر أباد. وسقط سانجاي شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vistex Asia، من القفص الذي كان متواجدا فيه أثناء العرض الاحتفالي أمام عدد كبير من موظفيه، وفقا لسكاي نيوز.

وتوفي شاه، يوم الخميس الماضي، بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

وكان مع شاه مسؤول آخر من الشركة وهو راجو داتلا، الذي لا يزال حيا ويعالج من إصابات بليغة.

ووفق "تايمز أوف إنديا" فقد سقط الاثنان بعدما قطع أحد الحبال التي كانت مربوطة بالقفص المعلّق على ارتفاع 15 قدما.

وفتحت الشرطة تحقيقا حول الحادث ووجهت الاتهام إلى المسؤولين عن تنظيم الحفل، لتسببهم في وفاة شاه وإصابة داتلا.


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