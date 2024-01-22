فيديو .. وفاة مأساوية لرجل أعمال أمام موظفيه في حفل لشركته

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي رجل أعمال هندي حتفه بطريقة مروعة خلال احتفالات شركته بالذكرى الـ25 لتأسيسها في حيدر أباد. وسقط سانجاي شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vistex Asia، من القفص الذي كان متواجدا فيه أثناء العرض الاحتفالي أمام عدد كبير من موظفيه، وفقا لسكاي نيوز.
وتوفي شاه، يوم الخميس الماضي، بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".
وكان مع شاه مسؤول آخر من الشركة وهو راجو داتلا، الذي لا يزال حيا ويعالج من إصابات بليغة.
ووفق "تايمز أوف إنديا" فقد سقط الاثنان بعدما قطع أحد الحبال التي كانت مربوطة بالقفص المعلّق على ارتفاع 15 قدما.
وفتحت الشرطة تحقيقا حول الحادث ووجهت الاتهام إلى المسؤولين عن تنظيم الحفل، لتسببهم في وفاة شاه وإصابة داتلا.
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