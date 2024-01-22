رجل يعتقد انه فلسطيني يقتل زوجته وبناته الثلاث في شيكاغو - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت الشرطة في منطقة تينلي بارك بضواحي مدينة شيكاغو، عن إقدام رجل على قتل زوجته وبناته الثلاث بإطلاق النار عليهن، الأحد.

وترجح الشرطة أن يكون دافع الجريمة شجار عائلي، وقد اعتقلت الجاني على ذمة التحقيق.

ويعتقد أن الرجل والضحايا من أصول فلسطينية، في شيكاغو.

وذكرت شبكة“إيه بي سي نيوز” أن إطلاق النار حصل داخل منزل في ضاحية تينلي بارك جنوب مدينة شيكاغو.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث صباح الأحد، عثر الضباط على أربع نساء مقتولات داخل المنزل، جميعهن مصابات بطلقات نارية، كما تم العثور على الرجل في المنزل سليما.

وقالت الشرطة إن الرجل محتجز، وقال المحققون لقناة ABC7 إن مطلق النار المشتبه به هو زوج وأب الضحايا.

وحدد الطبيب الشرعي في مقاطعة كوك الضحايا بأنهم: ماجدة قاسم (53 عاما)، وحليمة قاسم (25)، وزاهية قاسم (25)، وحنان قاسم (24).

وبقيت الشرطة في مكان الحادث للتحقيق بعد ظهر الأحد، وتمت مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

وكان الخبر محزنا للجيران ولمن يعرفون العائلة. وقالت إحدى الجارات وتدعى، شارلوت فايتكوس:“ابنتي تعرفهم. ذهبت إلى المدرسة مع الابن الأكبر، ووظفت الأخوات التوأم. وكانت تتحدث دائما عن مدى ذكائهم جميعا، وأن لديهم أهدافا طموحة في الحياة”.

ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به، وأكدت أنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة، الاثنين.

ونقلت“سي بي أس” عن فايتكوس قولها إن الأسرة التي تعيش في المنزل مكونة من زوج وزوجة وثلاث بنات وولدين.

وأضافت أن ابنتها“في حالة صدمة”، وأن البنتين التوأم كانتا“صيدلانية وطبيبة”، مؤكدة أنها“لم تكن تعلم أن هناك أي مشاكل على الإطلاق في المنزل”.

ومن غير الواضح السبب الذي أدى إلى إطلاق النار، وفقا لسي بي أس.

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