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نجل عرّابة المخدرات يهدد نتفليكس

1/22/2024 1:00:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن الابن الوحيد المتبقي من عرابة المخدرات الكولومبية غريسيلدا بلانكو، مقاضاة شركة نتفليكس لمنعها من عرض مسلسلها المقبل بعنوان "Griselda"، ومن تأدية الممثلة صوفيا فيرغارا، بحجة اعتماده على "سردية خاصة" من دون الحصول على إذن.

وتزعم الدعوى، التي قدمها مايكل سيبولفيدا بلانكو، أن نتفليكس وفيرغارا ومنتجين آخرين وراء Griselda سرقوا "عمله الأدبي الفني الخاص" وسوف تتسبب الشركة في "أذى لا يمكن تصحيحه" و"تلف سمعته في مجتمع الترفيه" إذا لم يتم منح ابن غريسيلدا الاعتراف السليم.

ويسلط المسلسل الضوء على حياة تاجرة المخدرات الكولومبية الشهيرة بنسخة "خيالية" مع فيرغارا في دور البطولة.

وفي نص الادعاء الذي ذكر موقع مجلة "رولينغ ستون" تفاصيله، فإن نجل عرابة المخدرات يزعم أن المسلسل يعتمد على "سرديات خاصة" جداً حول عائلته، كان شاركها مع شريكين سابقين بعد أن دخلوا في اتفاق تطوير العمل في 2009. ويقول سيبولفيدا بلانكو إنه قضى "سنوات عدة في توثيق السرديات الخاصة بعناية حول حياته وحياة والدته، بهدف نشر كتاب وتطوير مسلسل إسباني".

ومن المقرر أن تطرح نتفليكس مسلسل "غريسيلدا" على 6 حلقات بمدة ساعة لكل حلقة، بدءاً من 25 يناير (كانون الثاني) ويشارك في البطولة ألبيرتو جويرا، كريستيان تابان، مارتين رودريغيز، جوليانا أيدين مارتينيز، وفانيسا فيرليتو.

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