نجل عرّابة المخدرات يهدد نتفليكس

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- Khaberni) خبرني - أعلن الابن الوحيد المتبقي من عرابة المخدرات الكولومبية غريسيلدا بلانكو، مقاضاة شركة نتفليكس لمنعها من عرض مسلسلها المقبل بعنوان "Griselda"، ومن تأدية الممثلة صوفيا فيرغارا، بحجة اعتماده على "سردية خاصة" من دون الحصول على إذن.
وتزعم الدعوى، التي قدمها مايكل سيبولفيدا بلانكو، أن نتفليكس وفيرغارا ومنتجين آخرين وراء Griselda سرقوا "عمله الأدبي الفني الخاص" وسوف تتسبب الشركة في "أذى لا يمكن تصحيحه" و"تلف سمعته في مجتمع الترفيه" إذا لم يتم منح ابن غريسيلدا الاعتراف السليم.
ويسلط المسلسل الضوء على حياة تاجرة المخدرات الكولومبية الشهيرة بنسخة "خيالية" مع فيرغارا في دور البطولة.
وفي نص الادعاء الذي ذكر موقع مجلة "رولينغ ستون" تفاصيله، فإن نجل عرابة المخدرات يزعم أن المسلسل يعتمد على "سرديات خاصة" جداً حول عائلته، كان شاركها مع شريكين سابقين بعد أن دخلوا في اتفاق تطوير العمل في 2009. ويقول سيبولفيدا بلانكو إنه قضى "سنوات عدة في توثيق السرديات الخاصة بعناية حول حياته وحياة والدته، بهدف نشر كتاب وتطوير مسلسل إسباني".
ومن المقرر أن تطرح نتفليكس مسلسل "غريسيلدا" على 6 حلقات بمدة ساعة لكل حلقة، بدءاً من 25 يناير (كانون الثاني) ويشارك في البطولة ألبيرتو جويرا، كريستيان تابان، مارتين رودريغيز، جوليانا أيدين مارتينيز، وفانيسا فيرليتو.
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