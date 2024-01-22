سورة بها معجزة إلهية .. اقرأها وسترى العجب في حياتك

MENAFN - Khaberni) خبرني - هناك سورة من قرأها وداوم على قراءتها وجد العجب في حياته، ويشفيه الله لو كان محسود أو ممسوسا، بها كنز عظيم جدًا، لا تحتاج بعدها إلى شيخ يرقيك، يهرب منها الجن، ويخافها الشيطان، ولا يستطيعها البطلة (أي السحرة)، مثلما قال النبي- صلى الله عليه وسلم-، فأي إنسان لو شعر أنه ممسوس أو محسود يقرأها أو لم يستطع قراءتها يسمعها، يشفيه الله، هي سورة شافية شافعة لقارئها يوم القيامة، تحج عن قارئها حتى تدخله الجنة، وربها أعظم آية فى القرآن الكريم، وهي آية الكرسي، وهذه السورة هي سورة البقرة.

سورة البقرة

من يحافظ على قراءة سورة البقرة لمدة طويلة متواصلة سيرى في حياته عجباً، وفي جسده شفاءً، وفي رزقه زيادةً، وفي صدره انشراحاً، وفي عمره بركة، قال صلى الله عليه وسلم :“اقرَؤوا سورةَ البقرةِ، فإنَّ أَخْذَها بركةٌ، وتركَها حسرةٌ، ولا يستطيعُها البَطَلَةُ”.

ماذا يحدث في المنزل عند قراءة سورة البقرة ليس هناك وقت محدد تلزم فيه قراءة سورة البقرة، فيجوز قراءتها كل يوم، أو كل يومين، أو كل أسبوع مرة، غير أن الإكثار من قراءتها والمداومة عليها، أمر مرغب فيه، ومأجور عليه فاعله، وروى مسلم وغيره عن أًبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ: السَّحَرَةُ.

ومن خصائص سورة البقرة، أن من قرأها في بيت لم تدخله الشياطين ثلاث ليال، ففي صحيح ابن حبان عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا نَهَارًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، وفيها آيتين من قرأهما في ليلة كفتاه، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، عن أَبي مسعودٍ البدْرِيِّ -رضي الله عنه- عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «منْ قَرَأَ بالآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورةِ البقَرةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» متفقٌ عَلَيْهِ، موضحًا: قيل معناه كَفَتَاهُ من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع.

أسرار سورة البقرة

1) قارئ سورة البقرة له رصيده هائل من الحسنات.

2) ستجعل لك من كل همٍ فرجا ومن كل ضيقٍ مخرجاً ومن كل بلاءٍ عافيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

3) من أعظم الأشياء التي تجلب للعبد الخيرات قبل أن يطلبها بعد الدعاء قراءة سورة البقرة.

4) ستصرع كل الأرواح الخبيثة وستطرد كل الأوهام ستسحق جبال الأحزان التي تعيش في نفوس البائسين.

5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( سورة البقرة أخذها بركه وتركها حسرة ولا يستطيعها البٓطٓلٓة)) ( يعني السحرة ) وهذا الحديث كنز، سورة البقرة أخذها بركه يعني قراءتها وحفظها والعناية بها والاستمرار عليها والاستشفاء بها بركه يعني في نفسك ورزقك وعافيتك، وتركها حسره تركها يعني الاعراض عنها وعدم اليقين بها .. حسره .. يعني غبن، والمغبون من ترك التداوي بها وهي الشافية لكل مرض، سورة البقرة لا يستطيعها السحرة يعني لو ألف ساحر اجتمعوا وعملوا ألف سحر لن يستطيعوا أن يغلبوا المداوم على سورة البقرة شيء عجيب.

6) تكرار سورة البقرة سيجعل حول جسدك تحصيناً عجيباً لا تضرك عيون الحاسدين ولا يؤذيك مكر الحاقدين.

7) المحافظة على قراءة سورة البقرة يجلب للعبد خيرات قد يعجز عن تحصيلها ويرزقه الله بها بركه في أهله ونفسه وماله وولده.

8) نحتاج في حياتنا أن تكون قراءة سورة البقرة ثقافة لن تشبع منها وستفرح بها ولن تستغني عنها.

9) القرآن كله بركه لكن سورة البقرة هي سيدة البركات.

10) مجرد أن تُحدث نفسك أن تقرأ سورة البقرة تأتيك التثبيطات من الشيطان فإن عزمت واستعنت بالله وقرأتها أتتك معونة الله.

11) لن تجد مثل سورة البقرة علاجاً لأمراض قلبك وروحك وجسدك، ولن تجد لك معيناً على قضاء حوائجك، ولن تجد لك حصناً حصيناً من حُسادك، ستشفيك من أمراض قد لا تعلم أنها فيك، ستجلب لك خيرات لم تكن تتوقع أن تصل إليك .

12) من أعظم الأسباب التي تجلب للعبد السكون في نفسه والنوم الهانئ وتحطيم جدار الاكتئاب وتدمير الكوابيس.

13)أعظم ما يعين على قراءة سورة البقرة الانعزال في مكان لا يراك فيه أحد في المسجد بعد الصلاة او غرفه مغلقه مثلاً، مناسب جداً أن تختار وقتاً محدداً تلتزم فيه بقراءة سورة البقرة ولو كنت مشغولاً .. قسّم قراءتها على أوقات الصلوات الخمس مثلاً.

14) المداومة على قراءة سورة البقرة لا يتعارض مع ختم القرآن ابدأ مثلاً من اليوم عشر أيام كل يوم البقرة وبعدها يوم للبقرة .. ويوم للختمة.

15) ثق بالله العظيم سيشفيك الله من مرضك إن داومت على قراءة سورة البقرة مهما كان شرود الذهن .. والنعاس .. والتثاؤب.. حيل إبليس حتى تترك سورة البقرة جاهد نفسك عليها ستسحقه سحقاً بإذن الله.

16) المداوم على قراءة سورة البقرة أطيب الناس عيشا.. وأشرحهم صدرا.