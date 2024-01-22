وسيم يوسف يستعير جملة ابو عبيدة ( حثالة الامم ) لوصف رجال الدين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أثار الداعية وسيم يوسف، ضجة كبيرة ، مجددا بعد وصفه رجال الدين المسلمين بانهم حثالة الامم ( الا من رحم ربي ) في فيديو جديد .
وكان الناطق باسم المقاومة في غزة ابو عبيدة اطلق على الصهاينة وصف ( حثالة الامم ) بعد بدء معركة طوفان الاقصى في ٧ اكتوبر .
ودعا يوسف رجال الدين المسلمين ان يبتعدوا عن الحكم والسياسة ، مشيرا الى انه يجب ان يكون نظام الحكم الحالي مدني في تلميح مبطن الى حركة حماس التي تحكم غزة وتخوض المقاومة فيها دفاعا شرسا بمواجهة الاحتلال الصهيوني
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وتاليا الفيديو عبر موقعنا :
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