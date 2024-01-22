4 إصابات بحادث على طريق ثغرة الجب

4 إصابات بحادث على طريق ثغرة الجب
التاريخ
1/22/2024 1:00:16 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اصيب 4 أشخاص بحادث تدهور مركبة على طريق اتوستراد المفرق وتحديدا على طريق نزول ثغرة الجب باتجاه الزرقاء ، ما أدى الى انقلاب المركبة واستقرارها فوق الجزيرة الوسطية، وتم اسعاف المصابين باتجاه مستشفى الملك طلال العسكري وحالتهم العامة متوسطة..
وعلل سبب الحادث بارتكاب السائق مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم اتخاذ الاحتياطات المرورية اللازمة .
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