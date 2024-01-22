«الأوقاف المصرية» توضح حقيقة قرارها بشأن صلاة التراويح

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة اعتزام وزارة الأوقاف المصرية تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع الوزارة، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، موضحةً أنه سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقاً لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد.

ولفتت إلى أن ذلك سيجرى مع تأكيد أهمية التخفيف على المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف عليهم في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني والإيماني المناسب خلال الشهر الكريم.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.