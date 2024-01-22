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مصرع 47 شخصاً في انزلاق أرضي بالصين

1/22/2024 12:16:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدى انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين الاثنين إلى مصرع 47 شخصا دفنا تحت التراب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ووقع الانزلاق عند الساعة 5,51 صباحا (21,51 ت غ الأحد) في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية.

وأضافت القناة أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة.

واستجابت السلطات بشكل سريع حيث أرسلت أكثر من 200 عامل إنقاذ إلى المنطقة المنكوبة بالإضافة إلى عشرات سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات، وفقا ل"سي سي تي في".

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين أنقاض بناء منهار وسط جبال شاهقة تغطيها بالثلوج.

وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء أن الجهود جارية لمعرفة ما حدث.

وتعد الانزلاقات الأرضية أمرا شائعا في منطقة يونان الصينية النائية التي تحاذي سلاسل جبالها الشديدة الانحدار جبال الهيمالايا.

وشهدت الصين سلسلة من الكوارث الطبيعية في الأشهر الأخيرة، بعضها في أعقاب أحداث مناخية قاسية.

ولقي أكثر من 20 شخصا حتفهم عندما تسببت أمطار غزيرة في انزلاق أرضي بالقرب من مدينة شيان الشمالية في أغسطس.

وفي يونيو، أدى انزلاق أرضي في مقاطعة سيشوان بجنوب غرب البلاد إلى مصرع 19 شخصا.


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