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انقطاع الكهرباء وتوقف رحلات الطيران مع اجتياح الرياح المدمرة لإيرلندا

1/22/2024 12:16:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطلت الحركة في المطار بأيرلندا يوم الأحد بعد أن اجتاحت الرياح المدمرة للعاصفة إيشا جزيرة أيرلندا.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن السلطات حثت المواطنين على الاستجابة للتحذيرات من الرياح وطلب منهم عدم القيام برحلات غير ضرورية مع بدء التحذيرات من الرياح الشديدة مساء الأحد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة إن إعصارا يمكن أن يضرب الأجزاء الغربية من المملكة المتحدة بعد أن قالت منظمة "تورو" البحثية إن أيرلندا وأيرلندا الشمالية وأجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا هي مناطق "مراقبة مداهمة الإعصار".

يشار إلى أنه قد تم إصدار تحذيرات من الرياح من الدرجة الحمراء في مقاطعات دونيغال وغالواي ومايو، بينما دخلت تحذيرات الدرجة البرتقالية البرتقالية/العنبرية حيز التنفيذ لجميع المقاطعات الأخرى في الجزيرة مساء الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية إنه من المتوقع هبوب رياح "قوية للغاية" و"عواصف مدمرة" في مناطق التحذير الحمراء، خاصة على طول المناطق الساحلية والمكشوفة.

وقال مطار دبلن إن العاصفة تشكل "تحديا كبيرا" لعمليات الرحلات الجوية، وحتى الساعة السابعة مساء، ألغت شركات الطيران 114 رحلة - 58 قادمة و56 مغادرة - مع تحويل 36 رحلة إلى مطارات أخرى.


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