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صلاح يصدم الجمهور المصري ويغادر معسكر الفراعنة

1/22/2024 12:16:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين عودة محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول إلى إنجلترا لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر وغانا ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، وعلى إثرها سيغيب قرابة 7-10 أيام، وهو ما أعلنه الجهاز الطبي لمنتخب مصر، حيث أشار إلى غياب صلاح مباراتين بداية من لقاء الاثنين أمام الرأس الأخضر، حيث تشارك مصر في منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023 إلى جانب غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.

وقال الاتحاد المصري في حسابه على فيسبوك: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه".

وأضاف: "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية حال التأهل".

بدوره قال يورغن كلوب مدرب ليفربول في مؤتمر صحفي، عقب فوز ليفربول على بورنموث (4-0) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي: "الخطة هي أن يعود صلاح لليفربول لتلقي العلاج، لا أعلم إذا تم تأكيد الأمر ولكن هذه هي الخطة".

وأضاف: "مهما طالت مدة غيابه، لكن من الواضح أن عودته لتلقي العلاج هنا معنا هو أمر منطقي، لكنني لست متأكدا أن الأمر قد تم حسمه، تحدثت معه يوم تعرضه للإصابة، ومنذ ذلك الحين فهو يتحدث مع طبيب الفريق والطبيب يخبرني بالأخبار، أظن أنه سيعود".

وحول ما إذا كان صلاح يمكن أن يشارك مرة أخرى مع مصر خلال كأس الأمم الإفريقية، قال كلوب "أنا لست طبيبا. أود أن أقول إنه إذا تأهلت مصر للنهائي وكان جاهزا قبل النهائي، فربما نعم. ولم لا؟".

وشارك محمد صلاح لقرابة 135 دقيقة في بطولة القارة السمراء بنسختها الحالية، والتي تقام على أراضي ساحل العاج "كوت ديفوار"، وسجل خلالها هدفا واحدا أمام منتخب موزمبيق.

ويمتلك منتخب "الفراعنة" نقطتين فقط في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية.


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