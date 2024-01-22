هل يمكن إعادة اللون الطبيعي إلى الشعر عند ظهور الشيب؟

أكدت دراسة نشرت في مجلة Nature Communications أن ظهور الشيب مبكرا مرتبط بالحمض النووي. وقد حدد العلماء في هذه الدراسة، الجين الأول المرتبط بالشيب وهو IRF4، الذي يلعب دورا مهما في إنتاج الميلانين.

وتعاني بعض العائلات من الشيب المبكر وهذا ليس مرضا، بل يشير إلى أنهم وراثيا لا يمكنهم إنتاج صبغة الميلانين بالكمية المطلوبة وقد أظهرت دراسة أجراها علماء جامعة هارفارد، أن الجهاز العصبي الودي، المرتبط بالاستجابة للتهديدات الخارجية، مسؤول عن بصيلات الشعر غير المصبوغة وهذا يساهم في ظهور الشيب.

ولتجنب ظهور الشيب مبكرا، يجب التقليل من مستوى الإجهاد. كما أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر في ظهور الشيب لأن نقص فيتامين В12 والحديد والزنك وفيتامين D3 يؤدي إلى نقص صبغة الميلانين في الشعر. لذلك ينصح الخبراء بإضافة الجوز واللحوم الخالية من الدهون والشوكولاتة الداكنة والأفوكادو والحبوب الكاملة والفواكه الطازجة إلى النظام الغذائي.

وكشفت الدكتورة يوليا ناغايتسيفا أخصائية الأمراض الجلدية والشعر ثلاثة أسباب للشيب المبكر، الذي يمكن معالجته وإعادة اللون الطبيعي للشعر.

وتشير الأخصائية في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن الشيب يعتبر مبكرا إذا ظهر قبل الخامسة والعشرين من العمر، حيث في هذه الحالة يفقد الشعر لونه ليس بسبب تغيرات فسيولوجية في الجسم، بل لأسباب أخرى.

وتقول: "يمكن أن يؤدي نقص عناصر الحديد أو النحاس أو الزنك أو فيتامينات مجموعة В إلى ظهور الشيب المبكر. وهناك أيضا عامل وراثي، الذي يؤخذ في الاعتبار أيضا إذا كان الأقارب يعانون من الشيب المبكر. كما يمكن أن يؤثر عامل التوتر أيضا".

ووفقا للأخصائية، عند ظهور أولى الشعرات الرمادية، يجب مراجعة الطبيب. فإذا تبين أن المشكلة ليست وراثية، بل بسبب نقص الفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي، فيمكن معالجة الحالة واستعادة لون الشعر.

وتقول: "يمكن إعادة اللون الطبيعي إلى الشعر عند ظهور الشيب المبكر، ولكن فقط في بدايته. لذلك إذا لاحظ الشخص ظهور أول شعرات رمادية، عليه استشارة الطبيب، لتشخيص السبب ووصف العلاج اللازم وحينها قد يصبح بالإمكان إعادة اللون الطبيعي لنسبة معينة من الشعر".

ولكن وفقا لها، غالبية الناس يتجاهلون هذه الحالة في البداية، ويستشيرون الطبيب بعد فوات الأوان.





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