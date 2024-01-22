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مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية اليوم

1/22/2024 12:07:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، لمواصلة مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، حيث أقر المجلس خلال جلساته السابقة 13 مادة من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.


وفي ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، لإحالته إلى اللجنة المختصة.


وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، بعدما عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها مشروع القانون، مع المُختصين والجهات المعنية.
وتجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم في المحافظات، من قبل لجنة التربية والتعليم النيابية.

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