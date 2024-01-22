منخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان في طريقه إلى المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة اليوم الاثنين في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الاجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل المتأخرة تتكاثر كميات الغيوم ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وأضافت أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.