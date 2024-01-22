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حزب الله يعلن استهداف ثكنة زرعيت الإسرائيلية بالصواريخ

1/22/2024 12:07:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إنه استهدف عند الساعة (12:00) منتصف الليلة، ‌‏بالأسلحة الصاروخية، قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، مما "أدى إلى وقوع ‏إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها".


وأضاف الحزب في بيان أن القوة الإسرائيلية كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية، قبل استهدافها مباشرة.

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