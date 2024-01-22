حزب الله يعلن استهداف ثكنة زرعيت الإسرائيلية بالصواريخ

حزب الله يعلن استهداف ثكنة زرعيت الإسرائيلية بالصواريخ
التاريخ
1/22/2024 12:07:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إنه استهدف عند الساعة (12:00) منتصف الليلة، بالأسلحة الصاروخية، قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، مما "أدى إلى وقوع إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها".
وأضاف الحزب في بيان أن القوة الإسرائيلية كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية، قبل استهدافها مباشرة.
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