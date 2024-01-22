إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات برام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أُصيب، فجر اليوم الإثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.
وذكرت مصادر، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في القرية كما داهمت عدة منازل فيها.
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