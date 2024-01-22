إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات برام الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أُصيب، فجر اليوم الإثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.



وذكرت مصادر، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في القرية كما داهمت عدة منازل فيها.

