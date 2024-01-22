إعلام إسرائيلي: لن ننتصر على حماس ولا خيار سوى صفقة يحدد شروطها السنوار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكّد ضباط ومسؤولون إسرائيليون سابقون أنّ الانتصار على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حرب غزة "لم يعد ممكنًا"، وأنّه لم يعد من خيار سوى القبول بصفقة لتبادل الأسرى يحدد شروطها يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة.



وفي سياق متابعتها الحرب في قطاع غزة وتداعياتها، نقلت القناة 12 العبرية عن اللواء احتياط يتسحاق بريك قوله "إنه رغم تدمير 1100 فتحة نفق، فإن ثمة آلاف الأنفاق الإضافية ومئات الكيلومترات منها،-على حد قوله- وفي ظل عدم حل هذه المعضلة، فلن يتحقق الانتصار على حماس".



وفي رده على طرح مقدم البرنامج بأن السيطرة على الحدود ومحور فيلادلفيا يمكن أن تحقق الانتصار في الحرب، قال بريك: "لا يمكن الانتصار في الحرب.. يجب أن نواجه الحقيقة، وأن نقولها، ونكف عن قصص "نحن" برأيي، من الصعب جدا اليوم تقويض حماس، والأسهل هو استعادة المخطوفين".



في حين نقلت قناة "كان 11" الإسرائيلية عن رئيس جهاز الموساد سابقا تامير باردو، تأكيده أنه لم يعد هناك خيار أمام "إسرائيل" إلا القبول بعقد صفقة لتبادل الأسرى يحدد السنوار شروطها وموعد الإفراج عن الأسرى، مضيفا "إذا أنهينا الحرب بـ136 رون آراد (في إشارة إلى اسم طيار مفقود منذ 36 عاما) أو بـ136 تابوتا، فإن إسرائيل -للمرة الأولى منذ إقامتها- ستخسر الحرب".



وأضاف أنّ ما يجب على "إسرائيل" الحرص عليه هو تصحيح ذلك الفعل الفظيع بتخلي الدولة عن مواطنيها وبخيانتها لهم، مضيفا أن "السنوار بعيدا عن أي ضغط، ونحن اليوم بعيدون جدا عن حسم المعركة البرية، إذا قررت الحكومة ورئيسها التخلي عن المخطوفين فليقل ذلك علنا أمام الجمهور".

غوص في الوحل.



بدوره، قال إليئور ليفي، وهو محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان 11، إن ما يحدث اليوم هو نوع من الغوص في الوحل بقطاع غزة وليس التموضع فيه، وهو يذكر بغوص الأميركيين في الوحل العراقي، معتبرا ذلك بداية حرب استنزاف في قطاع غزة.



من جهتها، قالت أميراف سبيرسكي، وهي شقيقة أسير قتل في غزة، إنّ الحكومة تكذب عليهم وتخلت عن ذويهم وضحّت بهم، مشيرةً إلى أنها تقصد أشخاصًا محددين في الحكومة وهم من يقولون: "فقط القتال.. فقط القتال".



ونقلت وسائل إعلام تصاعُد تفاعلات أهالي الأسرى أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومن ذلك ما قاله متظاهر أمام منزل نتنياهو في قساريا "في كل مدينة ستلجأ إليها يا بنيامين سنكون هناك.. عليك أن ترتجف هذه اللحظة، ولن تساعدك الحبوب المهدئة".



في حين قالت قريبة أحد الأسرى الإسرائيليين "تحولت توسلاتنا من تحرير ذوينا إلى المطالبة بإنقاذ حياتهم، نحن نطالب بعقد مؤتمر دولي بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة و"إسرائيل" لتسوية الأمور والوصول إلى حل".

