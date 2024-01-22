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الكهرباء الوطنية تُحدث أنظمة التحكم الخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة

1/22/2024 12:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهت دائرة أنظمة التحكم في مركز المراقبة والتحكم الوطني، أعمال الفحوصات اللازمة لاستبدال نظام التحكم (SCADA) الخاص بمحطة (شمسنا) الشمسية والمربوط على محطة العقبة الحرارية.
وقالت لشركة الكهرباء الوطنية، إنه قد دخل النظام الجديد في الخدمة بشكل متكامل.
وبينت الشركة، أنه تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدائرة لأعمال التحديث والتطوير لنظام (SCADA) ولمجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة المتوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية في إطار رفع كفاءة وديمومة النظام الكهربائي.
ويبلغ عدد مشاريع الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة الكهرباء الوطنية 40 مشروعا بواقع 32 مشروعا شمسيا و 8 مشاريع رياح، وباستطاعة كلية تبلغ 1600م.واط.
ويتم مراقبة وإدارة هذه المشاريع من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لشركة الكهرباء الوطنية.




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