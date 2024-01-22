الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة فلسطينيين في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية الدوارة ببلدة سعير شمال شرق الخليل واعتقلت كلا من: آدم عبد القادر جبارين، والشقيقين أدهم وأيوب عيسى جبارين، كما داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت حسن اكرم زغموت، واسماعيل فايق نصار، وجهاد محمود الخطيب، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
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