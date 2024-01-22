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الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الخليل

1/22/2024 12:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة فلسطينيين في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية الدوارة ببلدة سعير شمال شرق الخليل واعتقلت كلا من: آدم عبد القادر جبارين، والشقيقين أدهم وأيوب عيسى جبارين، كما داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت حسن اكرم زغموت، واسماعيل فايق نصار، وجهاد محمود الخطيب، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.


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