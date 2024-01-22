الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الخليل

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية الدوارة ببلدة سعير شمال شرق الخليل واعتقلت كلا من: آدم عبد القادر جبارين، والشقيقين أدهم وأيوب عيسى جبارين، كما داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت حسن اكرم زغموت، واسماعيل فايق نصار، وجهاد محمود الخطيب، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

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