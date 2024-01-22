انخفاض أسعار النفط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار ضغوط عوامل اقتصادية غير مواتية على توقعات الطلب العالمي وتفوق تأثيرها على مخاوف جغرافية سياسية في الشرق الأوسط وهجوم على محطة لتصدير الوقود الروسي في مطلع الأسبوع.
وانخفض سعر خام برنت 41 سنتا أو 0.5% إلى 78.15 دولار للبرميل بعد تراجعه 54 سنتا عند التسوية.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق تسليم فبراير شباط سنتين اثنين إلى 73.39 دولار للبرميل.
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