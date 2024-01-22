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انخفاض أسعار النفط

1/22/2024 12:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار ضغوط عوامل اقتصادية غير مواتية على توقعات الطلب العالمي وتفوق تأثيرها على مخاوف جغرافية سياسية في الشرق الأوسط وهجوم على محطة لتصدير الوقود الروسي في مطلع الأسبوع.
وانخفض سعر خام برنت 41 سنتا أو 0.5% إلى 78.15 دولار للبرميل بعد تراجعه 54 سنتا عند التسوية.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق تسليم فبراير شباط سنتين اثنين إلى 73.39 دولار للبرميل.

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