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تنزانيا وزامبيا تتعادلان بهدف لكل منهما

1/21/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 21 - 1 (كونا) -- تعادل منتخبا تنزانيا وزامبيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.
وسجل المنتخب التنزاني هدفه في الدقيقة 11 من زمن المباراة عن طريق لاعبه سايمون مسوفا فيما سجل المنتخب الزامبي هدف التعادل بواسطة لاعبه باتسون داكا في الدقيقة 89.
وبهذه النتيجة يحتل منتخب زامبيا المركز الثالث ضمن ترتيب المجموعة السادسة برصيد نقطتين بينما يتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط في حين يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني برصيد نقطتين فيما يقبع منتخب تنزانيا في أسفل الترتيب برصيد نقطة واحدة. (النهاية)

م ر ي / ه س ص



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