تنزانيا وزامبيا تتعادلان بهدف لكل منهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 21 - 1 (كونا) -- تعادل منتخبا تنزانيا وزامبيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.
وسجل المنتخب التنزاني هدفه في الدقيقة 11 من زمن المباراة عن طريق لاعبه سايمون مسوفا فيما سجل المنتخب الزامبي هدف التعادل بواسطة لاعبه باتسون داكا في الدقيقة 89.
وبهذه النتيجة يحتل منتخب زامبيا المركز الثالث ضمن ترتيب المجموعة السادسة برصيد نقطتين بينما يتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط في حين يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني برصيد نقطتين فيما يقبع منتخب تنزانيا في أسفل الترتيب برصيد نقطة واحدة. (النهاية)
م ر ي / ه س ص
MENAFN21012024000071011013ID1107749088
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.