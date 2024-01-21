السعودية تفوز على قيرغيزستان (2 - 0) في كأس آسيا بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 21 - 1 (كونا) –- فاز منتخب السعودية على نظيره القيرغيزستاني بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاحد ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (خليفة الدولي) بنتيجة هدف وحيد سجله محمد كنو في الدقيقة 35 لينتهي هذا الشوط بتقدم سعودي.
وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب السعودي فيصل الغامدي إضافة الهدف الثاني في الدقيقة ال84 لتنتهي المباراة لصالح المنتخب السعودي.
وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب السعودي المجموعة السادسة بست نقاط يليه المنتخب التايلاندي بأربع نقاط ثم العماني بنقطة واحدة فيما بقي منتخب قيرغيزستان دون نقاط.
وتلعب غدا الاثنين في نفس التوقيت قطر مع الصين ولبنان مع طاجيكستان في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ضمن البطولة الاسيوية.
يذكر أن بطولة كأس آسيا لكرة القدم انطلقت في ال12 من الشهر الجاري وتستمر لغاية العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)
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