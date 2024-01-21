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وسائل إعلام أمريكية: مصرع 89 شخصا بسبب العواصف الثلجية في الولايات المتحدة

1/21/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 1 (كونا) -- قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد إن 89 حالة وفاة قد سجلت في عموم الولايات المتحدة بسبب العواصف الثلجية التي تضرب البلاد منذ أكثر من أسبوع.
وذكرت شبكة "سي. بي. إس" الأمريكية أن معظم الوفيات قد سجلت في ولايتي تينيسي وأريغون حيث أعلنت حالة الطوارئ بسبب الثلوج وموجات البرد القارس كما سجلت وفيات في العديد من الولايات الأخرى مثل نيويورك وبنسلفانيا وولاية واشنطن.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أخرى أن العشرات لقوا مصرعهم في مناطق مختلفة من البلاد لأسباب مرتبطة بالثلوج وموجة البرد القارس التي تجتاح البلاد.
وأدت العواصف الثلجية إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وإغلاق بعض المدارس خوفا على سلامة الطلاب والطاقم التعليمي حسب صحيفة "يو إس آي توداي" الأمريكية. (النهاية)

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