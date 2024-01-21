الدوري الإسباني: برشلونة يهزم بيتيس بأربعة أهداف لهدفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 1 (كونا) -- حقق نادي برشلونة فوزا ثمينا على منافسه بيتيس بأربعة أهداف لهدفين اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم برشلونة بهدفين سجلهما المهاجم فيران توريس في الدقائق 21 و 48 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب بينيتو بيامارين فيما أدرك لاعب الوسط إيسكو التعادل ل(بيتيس) بهدفين في الدقائق 56 و 59.
وفي الدقيقة 90 أضاف جواو فيليكس هدف التقدم الثالث لبرشلونة فيما حسم زميله توريس الفوز بهدف رابع وأخير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليحصد الضيوف النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد فيما تجمد رصيد بيتيس عند 31 نقطة في المركز التاسع بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها استعاد ريال مدريد الصدارة بعد انتفاضه ضد ألمريا بثلاثة أهداف لهدفين فيما يستضيف الوصيف جيرونا منافسه إشبيلية) صاحب المركز 17 الليلة.
ويختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس في الترتيب منافساتها بمواجهة (غرناطة) في المركز 19 غدا. (النهاية)
ه ن د
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