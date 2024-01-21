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الدوري الإسباني: برشلونة يهزم بيتيس بأربعة أهداف لهدفين

1/21/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 1 (كونا) -- حقق نادي برشلونة فوزا ثمينا على منافسه بيتيس بأربعة أهداف لهدفين اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم برشلونة بهدفين سجلهما المهاجم فيران توريس في الدقائق 21 و 48 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب بينيتو بيامارين فيما أدرك لاعب الوسط إيسكو التعادل ل(بيتيس) بهدفين في الدقائق 56 و 59.
وفي الدقيقة 90 أضاف جواو فيليكس هدف التقدم الثالث لبرشلونة فيما حسم زميله توريس الفوز بهدف رابع وأخير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليحصد الضيوف النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد فيما تجمد رصيد بيتيس عند 31 نقطة في المركز التاسع بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها استعاد ريال مدريد الصدارة بعد انتفاضه ضد ألمريا بثلاثة أهداف لهدفين فيما يستضيف الوصيف جيرونا منافسه إشبيلية) صاحب المركز 17 الليلة.
ويختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس في الترتيب منافساتها بمواجهة (غرناطة) في المركز 19 غدا. (النهاية)

ه ن د



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