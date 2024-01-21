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البحرين تؤكد الدور المهم للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها

1/21/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 21 - 1 (كونا) -- أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة بالبحرين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة اليوم الأحد الدور المهم الذي يؤديه المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في التنسيق مع القطاعات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ خطط واستراتيجيات مشتركة تواكب المستجدات المرتبطة بانتشار الأمراض المزمنة والسارية وتعزز الوقاية منها.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للصحة بالبحرين مع الرئيس التنفيذي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها باسي بنتنين ومدير التخطيط وإدارة المشاريع بالمركز الدكتور وليد الندابي في إطار زيارتهم للبحرين.
وبحث اللقاء عددا من الموضوعات والبرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أعرب الدكتور بنتنين عن عميق شكره وتقديره لرئيس المجلس الأعلى للصحة ولوزيرة الصحة البحرينية الدكتورة جليلة بنت السيد جواد ولمسؤولي الوزارة لجهودهم المبذولة في مجال الاستفادة من البرامج الصحية التي تقدمها.
كما أشاد باهتمام البحرين بتبادل الخبرات ودعم الخطط والبرامج الخليجية المشتركة بما يحقق التطلعات المنشودة والتي تصب في صالح الجميع. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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