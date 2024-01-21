البحرين تؤكد الدور المهم للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 21 - 1 (كونا) -- أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة بالبحرين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة اليوم الأحد الدور المهم الذي يؤديه المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في التنسيق مع القطاعات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ خطط واستراتيجيات مشتركة تواكب المستجدات المرتبطة بانتشار الأمراض المزمنة والسارية وتعزز الوقاية منها.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للصحة بالبحرين مع الرئيس التنفيذي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها باسي بنتنين ومدير التخطيط وإدارة المشاريع بالمركز الدكتور وليد الندابي في إطار زيارتهم للبحرين.
وبحث اللقاء عددا من الموضوعات والبرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أعرب الدكتور بنتنين عن عميق شكره وتقديره لرئيس المجلس الأعلى للصحة ولوزيرة الصحة البحرينية الدكتورة جليلة بنت السيد جواد ولمسؤولي الوزارة لجهودهم المبذولة في مجال الاستفادة من البرامج الصحية التي تقدمها.
كما أشاد باهتمام البحرين بتبادل الخبرات ودعم الخطط والبرامج الخليجية المشتركة بما يحقق التطلعات المنشودة والتي تصب في صالح الجميع. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
MENAFN21012024000071011013ID1107749084
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.