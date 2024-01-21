انتخابات الرئاسة الأمريكية: حاكم فلوريدا ينسحب من السباق ويدعم المتصدر دونالد ترامب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 1 (كونا) -- أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية رون ديسانتيس اليوم الأحد انسحابه من المنافسة على الفوز بنيل ترشيح الحزب الجمهوري وقرر دعم متصدر السباق الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يتقدم بفارق كبير جدا عليه وعلى باقي المرشحين.
وقال حاكم ولاية فلوريدا في شريط فيديو نشره على موقع إكس "لا يمكنني أن أطلب من أنصارنا التطوع بوقتهم والتبرع بمواردهم إذا لم يكن لدينا طريق واضح لتحقيق النصر. وبناء على ذلك فإنني أنهي حملتي اليوم".
وأضاف ديسانتيس الذي كان ينظر إليه على أنه البديل الأبرز لترامب "من الواضح بالنسبة لي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون منح دونالد ترامب فرصة أخرى".
وتابع "بينما كانت لدي خلافات مع دونالد ترامب مثل ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا وترقيته أنتوني فاوتشي فإن ترامب يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن. هذا واضح".
وذكر الحاكم الجمهوري أنه وقع على تعهد بدعم المرشح الجمهوري وسأحترم هذا التعهد. وهو (ترامب) يحظى بتأييدنا لأننا لا نستطيع العودة إلى الحرس الجمهوري القديم الذي كان موجودا في الأمس".
وحصل ديسانتيس على المركز الثاني في الانتخابات التمهيدية التي أجريت الإثنين الماضي في ولاية أيوا لكنه بعيد جدا من أن يكون منافسا لدونالد ترامب حسب جميع استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة.
وسبق أن أعلن عدد من المرشحين الجمهوريين للانتخابات الرئاسية انسحابهم من السباق بينهم نائب الرئيس السابق مايك بنس وعضو مجلس الشيوخ تيم سكوت. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
MENAFN21012024000071011013ID1107749083
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.