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انتخابات الرئاسة الأمريكية: حاكم فلوريدا ينسحب من السباق ويدعم المتصدر دونالد ترامب

1/21/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 1 (كونا) -- أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية رون ديسانتيس اليوم الأحد انسحابه من المنافسة على الفوز بنيل ترشيح الحزب الجمهوري وقرر دعم متصدر السباق الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يتقدم بفارق كبير جدا عليه وعلى باقي المرشحين.
وقال حاكم ولاية فلوريدا في شريط فيديو نشره على موقع إكس "لا يمكنني أن أطلب من أنصارنا التطوع بوقتهم والتبرع بمواردهم إذا لم يكن لدينا طريق واضح لتحقيق النصر. وبناء على ذلك فإنني أنهي حملتي اليوم".
وأضاف ديسانتيس الذي كان ينظر إليه على أنه البديل الأبرز لترامب "من الواضح بالنسبة لي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون منح دونالد ترامب فرصة أخرى".
وتابع "بينما كانت لدي خلافات مع دونالد ترامب مثل ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا وترقيته أنتوني فاوتشي فإن ترامب يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن. هذا واضح".
وذكر الحاكم الجمهوري أنه وقع على تعهد بدعم المرشح الجمهوري وسأحترم هذا التعهد. وهو (ترامب) يحظى بتأييدنا لأننا لا نستطيع العودة إلى الحرس الجمهوري القديم الذي كان موجودا في الأمس".
وحصل ديسانتيس على المركز الثاني في الانتخابات التمهيدية التي أجريت الإثنين الماضي في ولاية أيوا لكنه بعيد جدا من أن يكون منافسا لدونالد ترامب حسب جميع استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة.
وسبق أن أعلن عدد من المرشحين الجمهوريين للانتخابات الرئاسية انسحابهم من السباق بينهم نائب الرئيس السابق مايك بنس وعضو مجلس الشيوخ تيم سكوت. (النهاية)

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