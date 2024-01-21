الدوري الايطالي: يوفنتوس يتخطى إنتر ميلان إلى الصدارة مؤقتا بالفوز على ريتشى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 21 - 1 (كونا) - تصدر فريق يوفنتوس الدوري الايطالي بالفوز ليتشى بثلاثية نظيفة اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين ليتخطى مؤقتا إنتر ميلان في انتظار مباراته المؤجلة في فبراير المقبل.
وفي آخر مباريات اليوم على ملعب استاد (يو باور) مونزا اكتسح (البانكونيري) الزائر في الشوط الثاني صاحب الأرض ليتشي بثلاثة أهداف بلا رد بدأها دوسان فلاهوفيتش بثنائية في الدقيقتين 59 و68 ثم اختتمها مدافعه بريمر في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
وتبقى 4 من مباريات الجولة الحادية والعشرين مؤجلة هي انتر ميلانو أمام أتالانتا وساسولي أمام نابولي إلى يوم الأربعاء 28 فبراير بولونيا أمام فيورنتينا إلى 14 فبراير وتورينو أمام لاتسيو إلى 22 فبراير.
وبهذا الفوز الحاسم يتقدم يوفنتوس إلى المركز الأول برصيد 52 نقطة متخطيا إنتر ميلانو في المركز الثاني برصيد 51 ومباراة الجولة المتأخرة بينما ينفرد إيه سي ميلان بالمركز الثالث برصيد 45 نقطة ثم فيورنتينا في المركز الرابع برصيد 34 نقطة ومباراة مؤجلة. (النهاية)
م ن / ه س ص
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