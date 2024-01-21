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الدوري الايطالي: يوفنتوس يتخطى إنتر ميلان إلى الصدارة مؤقتا بالفوز على ريتشى

1/21/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 21 - 1 (كونا) - تصدر فريق يوفنتوس الدوري الايطالي بالفوز ليتشى بثلاثية نظيفة اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين ليتخطى مؤقتا إنتر ميلان في انتظار مباراته المؤجلة في فبراير المقبل.
وفي آخر مباريات اليوم على ملعب استاد (يو باور) مونزا اكتسح (البانكونيري) الزائر في الشوط الثاني صاحب الأرض ليتشي بثلاثة أهداف بلا رد بدأها دوسان فلاهوفيتش بثنائية في الدقيقتين 59 و68 ثم اختتمها مدافعه بريمر في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
وتبقى 4 من مباريات الجولة الحادية والعشرين مؤجلة هي انتر ميلانو أمام أتالانتا وساسولي أمام نابولي إلى يوم الأربعاء 28 فبراير بولونيا أمام فيورنتينا إلى 14 فبراير وتورينو أمام لاتسيو إلى 22 فبراير.
وبهذا الفوز الحاسم يتقدم يوفنتوس إلى المركز الأول برصيد 52 نقطة متخطيا إنتر ميلانو في المركز الثاني برصيد 51 ومباراة الجولة المتأخرة بينما ينفرد إيه سي ميلان بالمركز الثالث برصيد 45 نقطة ثم فيورنتينا في المركز الرابع برصيد 34 نقطة ومباراة مؤجلة. (النهاية)

م ن / ه س ص



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