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الدوري الإسباني: جيرونا يسحق إشبيلية بخماسية ويستحوذ على الصدارة

1/21/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 1 (كونا) -- استعاد (جيرونا) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الساحق على (إشبيلية) بخمسة أهداف لهدف اليوم الأحد في الجولة 21 من المسابقة المحلية.
وتقدم (إشبيلية) بهدف في الدقيقة 10 سجله إسحاق روميرو فرد (جيرونا) بخمسة أهداف جاء أول ثلاثة منها (هاتريك) بتوقيع ارتيم دوفبيك في الدقائق 13 و 15 و 19 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (مونتيليبي).
وفي الدقيقة 56 أضاف فيكتور تسيجانكوف الهدف الرابع ل (جيرونا) فيما اختتم الأوروغوياني كريستيان ستواني بهدف خامس وأخير في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز فريقه بالنقاط الثلاث.
ورفع (جيرونا) رصيده إلى 52 نقطة ليستحوذ مجددا على الصدارة ويتقدم بواقع نقطة واحدة على الوصيف (ريال مدريد) في حين تجمد رصيد (إشبيلية) عند 16 نقطة في المركز 17 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز (ريال مدريد) على (ألمريا) بثلاثة أهداف لهدفين فيما حقق فاز (برشلونة) على منافسه (بيتيس) بأربعة أهداف لهدفين في حين سيختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس في الترتيب منافساتها بمواجهة (غرناطة) في المركز 19 غدا الاثنين. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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