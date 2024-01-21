الدوري الإسباني: جيرونا يسحق إشبيلية بخماسية ويستحوذ على الصدارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 1 (كونا) -- استعاد (جيرونا) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الساحق على (إشبيلية) بخمسة أهداف لهدف اليوم الأحد في الجولة 21 من المسابقة المحلية.
وتقدم (إشبيلية) بهدف في الدقيقة 10 سجله إسحاق روميرو فرد (جيرونا) بخمسة أهداف جاء أول ثلاثة منها (هاتريك) بتوقيع ارتيم دوفبيك في الدقائق 13 و 15 و 19 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (مونتيليبي).
وفي الدقيقة 56 أضاف فيكتور تسيجانكوف الهدف الرابع ل (جيرونا) فيما اختتم الأوروغوياني كريستيان ستواني بهدف خامس وأخير في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز فريقه بالنقاط الثلاث.
ورفع (جيرونا) رصيده إلى 52 نقطة ليستحوذ مجددا على الصدارة ويتقدم بواقع نقطة واحدة على الوصيف (ريال مدريد) في حين تجمد رصيد (إشبيلية) عند 16 نقطة في المركز 17 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز (ريال مدريد) على (ألمريا) بثلاثة أهداف لهدفين فيما حقق فاز (برشلونة) على منافسه (بيتيس) بأربعة أهداف لهدفين في حين سيختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس في الترتيب منافساتها بمواجهة (غرناطة) في المركز 19 غدا الاثنين. (النهاية)
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