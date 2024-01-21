كأس أمم إفريقيا: جنوب إفريقيا تفوز على نامبيا برباعية نظيفة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 21 - 1 (كونا) -- فاز منتخب جنوب إفريقيا على منتخب نامبيا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية ضمن المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.
وسجل منتخب جنوب إفريقيا الهدف الأول في الدقيقة 14 بركلة جزاء نفذها اللاعب بيرسي تاو ليواصل لاعبو (البافانا بافانا) هجماتهم إلى أن تمكن اللاعب ثيمبا زواني من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 25 ثم الهدف الثالث في الدقيقة 40 قبل أن يضيف زميله ثابيلو ماسيكو الهدف الرابع.
وبهذه النتيجة يعزز منتخب جنوب إفريقيا حظوظه للتأهل عقب حلوله في المركز الثاني ب 3 نقاط مناصفة مع منتخب نامبيا ضمن المجموعة الخامسة التي يتصدرها المنتخب المالي ب 4 نقاط فيما يقبع المنتخب التونسي في نهاية الترتيب بنقطة واحدة. (النهاية)
م ر ي / ه س ص
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