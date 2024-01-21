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كأس أمم إفريقيا: جنوب إفريقيا تفوز على نامبيا برباعية نظيفة

1/21/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 21 - 1 (كونا) -- فاز منتخب جنوب إفريقيا على منتخب نامبيا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية ضمن المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.
وسجل منتخب جنوب إفريقيا الهدف الأول في الدقيقة 14 بركلة جزاء نفذها اللاعب بيرسي تاو ليواصل لاعبو (البافانا بافانا) هجماتهم إلى أن تمكن اللاعب ثيمبا زواني من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 25 ثم الهدف الثالث في الدقيقة 40 قبل أن يضيف زميله ثابيلو ماسيكو الهدف الرابع.
وبهذه النتيجة يعزز منتخب جنوب إفريقيا حظوظه للتأهل عقب حلوله في المركز الثاني ب 3 نقاط مناصفة مع منتخب نامبيا ضمن المجموعة الخامسة التي يتصدرها المنتخب المالي ب 4 نقاط فيما يقبع المنتخب التونسي في نهاية الترتيب بنقطة واحدة. (النهاية)

م ر ي / ه س ص



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