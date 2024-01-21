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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/21/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3133782 القاهرة - ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه السفير طارق البناي يرأس وفد دولة الكويت المشارك في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة ال77 والصين التي بدأت اليوم أعمالها في العاصمة الأوغندية كامبالا.


3133789 الكويت - الهيئة العامة للشباب تفتتح مركز التدريب على المهن التراثية في قرية يوم البحار التراثية وبمشروع "المكشات 2 " في الجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد لغرس قيمة الحفاظ على تراث الكويت في نفوس الشباب.


3133773 القاهرة البرلمان العربي يوافق على مقترح كويتي بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين والأكاديميين والمحامين من المؤسسات والجمعيات العربية المعنية لدعم المساعي المشرفة لدولة جنوب إفريقيا بالدفاع عن قضية فلسطين أمام محكمة العدل الدولية.



3133807 واشنطن - حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس يعلن انسحابه من المنافسة على الفوز بنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية ويقرر دعم متصدر السباق الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يتقدم بفارق كبير جدا على جميع المرشحين.


3133803 واشنطن - وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن 89 حالة وفاة قد سجلت في عموم الولايات المتحدة بسبب العواصف الثلجية التي تضرب البلاد منذ أكثر من أسبوع. (النهاية)

ه س ص



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