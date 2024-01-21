موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3133782 القاهرة - ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه السفير طارق البناي يرأس وفد دولة الكويت المشارك في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة ال77 والصين التي بدأت اليوم أعمالها في العاصمة الأوغندية كامبالا.
3133789 الكويت - الهيئة العامة للشباب تفتتح مركز التدريب على المهن التراثية في قرية يوم البحار التراثية وبمشروع "المكشات 2 " في الجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد لغرس قيمة الحفاظ على تراث الكويت في نفوس الشباب.
3133773 القاهرة البرلمان العربي يوافق على مقترح كويتي بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين والأكاديميين والمحامين من المؤسسات والجمعيات العربية المعنية لدعم المساعي المشرفة لدولة جنوب إفريقيا بالدفاع عن قضية فلسطين أمام محكمة العدل الدولية.
3133807 واشنطن - حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس يعلن انسحابه من المنافسة على الفوز بنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية ويقرر دعم متصدر السباق الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يتقدم بفارق كبير جدا على جميع المرشحين.
3133803 واشنطن - وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن 89 حالة وفاة قد سجلت في عموم الولايات المتحدة بسبب العواصف الثلجية التي تضرب البلاد منذ أكثر من أسبوع. (النهاية)
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