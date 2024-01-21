Monday, 22 January 2024 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران دمرنا أكثر من 10 خلايا إرهابية عقب تفجيري كرمان

1/21/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت إيران أنها رصدت ودمرت أكثر من 10 «خلايا إرهابية» عقب الهجمات المميتة التي شهدتها مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد مؤخرا.
ونقلت وكالة أنباء (فارس) شبه الرسمية عن نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية في إيران، ماجد مير أحمدي، قوله أن أجهزة الأمن والاستخبارات والقوات المسلحة الايرانية تبذل جهودا على مدار الساعة من أجل «مواجهة مؤامرات الأعداء»، مضيفا أن استراتيجية إيران في مواجهة المجموعات الإرهابية استراتيجية استباقية ضد مصدر التهديدات.
وفي 3 يناير الجاري، قتل وأصيب العديد من الأشخاص في تفجيرين مزدوجين وقعا بالقرب من قبر الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانية، حيث كان يتجمع آلاف الأشخاص لإحياء الذكرى الرابعة لمقتله في هجوم بطائرة أميركية بدون طيار في العراق.
وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية الجمعة الفائتة أن قواتها قتلت «إرهابيين اثنين»، وقبضت على عدة أشخاص آخرين، من بينهم قادة لعصابات تابعة لتنظيم داعش، على صلة بتفجيري كرمان.

MENAFN21012024000130011022ID1107749072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث