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إسرائيل توافق على خطة بشأن أموال الضرائب الفلسطينية وتقتطع الجزء المخصص لغزة

1/21/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية (الكابينت) أمس على خطة بشأن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة تقضي بنقلها إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث بموافقة وزير المالية الإسرائيلي مع اقتطاع الجزء المخصص لقطاع غزة، وفق الحكومة الإسرائيلية.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية امس أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية «صادق على خطة تجميد الأموال المخصصة لغزة، والتي تم إعدادها من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الشؤون الاستراتيجية».
وتقضي الخطة بوقف نقل الأموال المخصصة لغزة إلى السلطة الفلسطينية، كما أنه لن يتم نقل الأموال المجمدة إلى السلطة الفلسطينية بل ستبقى تحت تصرف دولة ثالثة، وفق البيان.
وأكد البيان أنه لن يتم نقل الأموال أو ما يعادلها في أي حال من الأحوال إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال طرف ثالث.
وشدد على أن أي إخلال بهذا الاتفاق سيسمح لوزير المالية الإسرائيلي بالتجميد الفوري لكل أموال المقاصة الخاصة بالفلسطينيين.
وانتهى البيان بالتأكيد على قيام الولايات المتحدة بتقديم ضمانات لتنفيذ الخطة، مع التزامها والنرويج بقرار المجلس الوزاري المصغر.
في السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الإعلان الإسرائيلي يأتي بناء على طلب الأميركيين بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية واقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة البالغة 275 مليون شيكل (73.31 مليون دولار) شهريا إلى حسابات بنكية في النرويج.
وتابعت أنه وفق القرار لن يسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة «وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق».
وعارض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القرار بسبب ما أسماه «عدم تقديم أي ضمانات بأن الأموال المودعة في النرويج لن يتم تحويلها بطريقة أو بأخرى إلى غزة».
وأعلنت إسرائيل في نوفمبر الماضي تحويل أموال المقاصة المستحقة للجانب الفلسطيني «منقوصة» بعد خصم مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصا، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين قبل أن تقوم البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بإقراض الحكومة جزءا من فاتورة الأجور.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بحسب ملحق باريس الاقتصادي الذي يشكل جزءا من اتفاقيات أوسلو، وتخصم ما قيمته 2.5% كعمولة لها.

MENAFN21012024000130011022ID1107749071

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