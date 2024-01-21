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مظاهرات حاشدة في فرنسا و ألمانيا ضد اليمين المتطرف

1/21/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خرجت مظاهرات كبيرة في فرنسا احتجاجا على قانون تشديد شروط الهجرة الذي يشكل انتصارا أيديولوجيا لليمين المتطرف. وجاءت التظاهرات الحاشدة أمس استجابة لدعوة وجهها ائتلاف واسع من المعارضين لهذا التشريع قبل 4 أيام من صدور قرار بهذا القانون من قبل المجلس الدستوري، حيث يأمل معارضوه أن يحشدوا الكثير من الناس من خارج إطار الناشطين التقليديين للضغط على الحكومة.
ويمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه منتصف ديسمبر الماضي بأصوات «حزب التجمع الوطني» اليميني المتطرف بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من قبل المجلس الدستوري في 25 الجاري.
وأطلق الدعوة للتظاهرات أكثر من 201 شخصية بينهم ممثلون، كتاب، صحافيون، نقابيون وغيرهم.
وقال مطلقو الدعوة «حرصا على الوحدة والتضامن بدلا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا القانون».
وأضافوا أن القانون «تمت كتابته بإملاء من مروجي الكراهية الذين يحلمون بفرض مشروعهم الخاص على فرنسا، والذي يتمحور حول التفضيل الوطني».
وتدخل في صلب الاعتراض على القانون الإضافات التي أدخلها البرلمان على النص الأولي للحكومة، والتي حملت تفاصيل يمينية للغاية، بعدما كان من المقرر أن يرتكز القانون على بندين: أحدهما قمعي للأجانب «الجانحين» والآخر يعزز الاندماج.
غير أن النص بات يتضمن العديد من التدابير المثيرة للجدل، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد حصة الهجرة أو إعادة العمل ببند «جريمة الإقامة غير القانونية».
وكان آلاف الأشخاص قد خرجوا في 14 الجاري في مسيرة، بناء على دعوة من جمعيات الدفاع عن المهاجرين، للمطالبة بـ «السحب الكامل» لنص القانون المثير للجدل وللضغط على الحكومة قبل قرار المجلس الدستوري المرتقب بهذا الشأن.
وفي ألمانيا خرجت تظاهرات جديدة أمس تنديدا بحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي تثير أيديولوجيته المتشددة تجمعات حاشدة قلما شهدت البلاد مثلها، لاسيما من حيث أعداد المشاركين فيها.
وتم الإعلان عن تظاهرات في حوالي 4 مدينة كبيرة، مثل: برلين وميونيخ وبون وكولونيا، فضلا عن مدن أصغر، إضافة الى تظاهرات في دريسدن عاصمة ولاية ساكسونيا معقل حزب «البديل من أجل ألمانيا»المعروف بنهجه المعادي للمهاجرين.
وقد شارك أكثر من 100 ألف شخص في تظاهرات نظمت أمس الأول في عشرات المدن الألمانية، حتى إن القناة العامة «ايه ار دي» أفادت بمشاركة 250 ألف شخص بالاحتجاجات في عموم البلد.
وتعكس هذه التجمعات الحاشدة الصدمة التي أثارها كشف مركز الأبحاث الاستقصائية «كوريكتيف» في 10 الجاري عن اجتماع لمسؤولين متطرفين في بوتسدام بالقرب من برلين نظم في نوفمبر الماضي ونوقش فيه مشروع لحملة طرد واسعة النطاق لأشخاص أجانب أو من أصول أجنبية.
واعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في تصريحات صحافية، أن هذا الاجتماع يذكر بـ «مؤتمر فانزي الشنيع» الذي خطط فيه النازيون سنة 1942 لإبادة يهود أوروبا.
ومن بين المشاركين في اجتماع بوتسدام النمساوي مارتن زيلنر الذي أسس حركة متطرفة في بلده وأعضاء من حزب «البديل من أجل ألمانيا».
وقد طرح زيلنر مشروعا لإعادة مليوني شخص تقريبا إلى شمال أفريقيا، من طالبي لجوء وأجانب ومواطنين ألمان غير مندمجين في المجتمع، بحسب «كوريكتيف».
وهزت هذه التقارير الشارع الألماني، في وقت يواصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» تقدمه في استطلاعات الرأي، وذلك قبل بضعة أشهر من 3 استحقاقات انتخابية إقليمية بارزة شرق ألمانيا، حيث تعد نوايا التصويت لهذا الحزب اليميني الأعلى من باقي مناطق الدولة.

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