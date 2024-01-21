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بيونغ يانغ مستعدة لاستقبال بوتين أقرب أصدقاء الشعب الكوري

1/21/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي استعداد بلادها لاستقبال «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية في بيونغ يانغ، وذلك في أحدث مؤشر إلى التقارب بين البلدين.
وقالت تشوي سون هوي لبوتين، خلال زيارتها موسكو، إن كوريا الشمالية «مستعدة لاستقبال أقرب أصدقاء الشعب الكوري بأكبر قدر من الإخلاص»، وفق ما جاء في بيان أصدره مكتبها ونقلته وكالة الانباء الرسمية.
وقد أبدى بوتين «رغبته في زيارة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) قريبا».
وبحسب البيان الذي بثته وكالة الأنباء الكوية الشمالية، عبرت موسكو لبيونغ يانغ عن «شكرها العميق لتقديمها دعمها الكامل وتضامنها مع موقف روسيا حكومة وشعبا بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا».
وأضاف البيان أن البلدين أعربا عن رغبتهما القوية في مواصلة تعزيز التعاون الإستراتيجي والتكتيكي في الدفاع عن المصالح الجوهرية للبلدين وإقامة نظام دولي جديد متعدد الأقطاب يقوم على الاستقلالية والعدالة. وأفادت تقارير إعلامية بأن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف قال إن زيارة بوتين لكوريا الشمالية تجري مناقشتها بين الجانبين «من خلال القنوات الديبلوماسية».
الجدير بالذكر ان كلا من بيونغ يانغ وموسكو قد عززتا علاقاتهما في الآونة الأخيرة، خصوصا من خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون النادرة لأقصى الشرق الروسي في سبتمبر الماضي.
وفي ختام زيارته تلك، دعا كيم بوتين إلى زيارة كوريا الشمالية.
وزار مسؤولون روس كبار، بينهم وزيرا الدفاع والخارجية، كوريا الشمالية عام 2023، ما أثار مخاوف من صفقة أسلحة محتملة.

MENAFN21012024000130011022ID1107749069

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