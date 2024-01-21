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بريطانيا المحافظون يحاولون إحراج زعيم العمال قبل الانتخابات المقبلة بالتفتيش في ملفاته القديمة

1/21/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يكثف المحافظون في بريطانيا الذين تراجعت شعبيتهم كثيرا في استطلاعات الرأي، هجماتهم على رئيس حزب العمال المعارض كير ستارمر الساعي إلى الوصول إلى رئاسة الحكومة.
وبعدما كان ستارمر محاميا متخصصا في مجال حقوق الإنسان، وعمل سابقا في مكتب النيابة العامة في إقليمي إنجلترا وويلز، باتت قضاياه القديمة موضع تدقيق من قبل حزب المحافظين، بحثا عن شؤون قد تكون محرجة بالنسبة إليه خلال الانتخابات المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد.
وجاء في ملصق ساخر نشره المحافظون مؤخرا على منصة «إكس»: «هل أنت إرهابي وتحتاج إلى مشورة قانونية؟ من الأفضل أن تتصل بكير ستارمر».
وأضاف الحزب في تعليق مرفق مع هذا الملصق «عندما يرى رئيس الوزراء ريشي سوناك مجموعة تهتف بشعارات دينية في شوارعنا، يقوم بحظرها. غير أن ستارمر يرسل لها فاتورة».
ويتعلق الأمر بنصيحة قدمها ستارمر لـ«حزب التحرير» الإسلامي في العام 2008، عندما طعن في الحظر المفروض على أنشطته في ألمانيا. وصنفت الحكومة في لندن مؤخرا «حزب التحرير» على أنه منظمة «إرهابية» وحظرت نشاطاته في المملكة المتحدة.
وقال سوناك خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية لرئيس الحكومة في مجلس العموم الأربعاء الفائت إن المجموعة المحظورة الآن كانت ذات يوم «عميلا» لدى ستارمر.
وبعد ذلك، قال المتحدث باسم سوناك للصحافيين «لو لم يكن ستارمر زعيم المعارضة، لكان يمثل الكثير من هؤلاء الأشخاص حتى اليوم».
في مقابل ذلك، أكد المتحدث باسم حزب العمال أن ستارمر لم يمثل رسميا «حزب التحرير»، وأصبح بعد ذلك بوقت قصير المدعي العام الرئيسي في إنكلترا وويلز.
وأضاف أن «طبيعة كونك محاميا هي أن تمثل وتقدم المشورة لمجموعة كاملة من العملاء، بما في ذلك أشخاص لا تتفق معهم».
من جهتها، أشارت الصحافة البريطانية المؤيدة لحزب المحافظين إلى أن ستارمر كان يمثل عضوا في الجيش الجمهوري الإيرلندي.
ويؤكد الخبراء القانونيون والخبراء في حزب العمال، أن ستارمر كان سيضطر إلى القيام بذلك بموجب قاعدة تضمن حصول الجميع على التمثيل القانوني أيا كانوا.
من جهة أخرى، ترتبط الإهانات الشخصية بما يسمى «الحروب الثقافية» في بريطانيا، حيث يظهر سوناك (43 عاما)، المصرفي الاستثماري السابق الذي تلقى تعليما خاصا، مولعا باتهام ستارمر (61 عاما) بأنه «محامي يساري».

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