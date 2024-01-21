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نتنياهو يرفض شروط حماس للإفراج عن الرهائن في غزة وآلاف يشاركون بتظاهرة العدالة من أجل فلسطين

1/21/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يرفض «بشكل قاطع» شروط «حماس» للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، بعدما نشرت الحركة وثيقة بشأن هجوم 7 أكتوبر.
وقال نتنياهو في مقطع فيديو «أرفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي وضعها وحوش «حماس». فمقابل إطلاق سراح رهائننا، تطالب «حماس» بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع القتلة.. إذا قبلنا بذلك، فقد سقط جنودنا سدى. إذا قبلنا ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا».
من جهة اخرى، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في 7 أكتوبر الماضي خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته «حماس»على اسرائيل، معلنا أن جثته لاتزال محتجزة في غزة.
وقال الجيش في بيان إن «الرقيب شاي ليفنسون (19 عاما) سقط في 7 أكتوبر» و«جثته بين يدي حركة حماس».
وكان الشاب يعيش في مستوطنة جفعات أفني في شمال إسرائيل، وخدم في وحدة قتالية. وبذلك، يرتفع عدد الرهائن الذين قتلوا وجثثهم محتجزة في قطاع غزة إلى 28، بحسب تقرير أعدته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى بيانات إسرائيلية.
إلى ذلك، شارك نحو تسعة آلاف متظاهر في مسيرة نظمت في بروكسل للمطالبة بوضع حد للقصف الإسرائيلي العنيف وللمعارك في غزة، في تحرك احتجاجي مؤيد للفلسطينيين سار خلاله المتظاهرون في شوارع المدينة وصولا إلى الحي الذي تتركز فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأطلق مشاركون في المسيرة التي نظمت تحت شعار «العدالة من أجل فلسطين» هتافات على غرار «أوقفوا الإبادة الجماعية» و«إسرائيل إرهابية» و«حرروا غزة».
وهتف البعض «عار على الاتحاد الأوروبي» تنديدا بما يعتبرونه تقاعس التكتل في حماية المدنيين الفلسطينيين، فيما حض آخرون على مقاطعة البضائع والشركات الإسرائيلية.
وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المسيرة بنحو تسعة آلاف شخص.

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