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حماس توضح أسباب طوفان الأقصى والخلافات تتفاقم في إسرائيل

1/21/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وثيقة رسمية توضح فيها روايتها عن عملية «طوفان الأقصى»، مبينة الأسباب التي أدت إلى المعركة.
وأوضحت الوثيقة أن عملية «طوفان الأقصى» كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية، لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات، وإنهاء الحصار على قطاع غزة.
وشددت على أنها خطوة طبيعية في إطار التخلص من الاحتلال، واستعادة الحقوق الوطنية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي ختام الوثيقة، دعت «حماس» إلى وقف العدوان الإسرائيلي فورا على قطاع غزة.
في المقابل، تفاقمت الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، حيث تعمد نتنياهو الحد من صلاحيات غالانت وتقويض نفوذه داخل حزب الليكود والمشهد الحزبي الإسرائيلي.
ووزع نتنياهو صلاحيات وزارة الأمن على الشركاء في الائتلاف الحكومي تحالف «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش بتعيينه وزيرا في وزارة الأمن إلى جانب غالانت.
وجرد نتنياهو غالانت من صلاحياته ومسؤوليته عما يعرف بـ «منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية» و«الإدارة المدنية»، وحولها إلى سموتريتش.
إلى ذلك، شهدت أجزاء واسعة في قطاع غزة أمس اشتباكات عنيفة بين حركة «حماس» وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما استهدفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية مناطق مختلفة في أحياء ومدن القطاع، في وقت تجاوزت حصيلة القتلى 25 ألفا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في اليوم الـ 107 للحرب. وأفادت «حماس» امس عن عشرات الغارات الجوية والضربات المدفعية على قطاع غزة، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية استهدفت محيط مستشفيي ناصر والأمل في مدينة خان يونس (جنوب) التي يتركز فيها القتال منذ أسابيع، بعدما تركزت المرحلة الأولى من الحرب في شمال القطاع.
وأفادت وكالة «فرانس برس» عن سماع دوي إطلاق نار وغارات جوية وقصف مدفعي كثيف خصوصا في خان يونس، فيما أفاد شهود عن قصف إسرائيلي من زوارق على مدينة غزة ومناطق أخرى من شمال القطاع باكرا صباح امس.
من جهة أخرى، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات ومداهمات في الضفة الغربية، لاسيما في الخليل وقلقيلية وجنين، على ما أفادت وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية التي أشارت الى أنها نفذت اعتقالات. كما أشارت إلى هدم منزلين في الخليل يعودان لناشطين فلسطينيين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 1000 مسجد من أصل 1200 في القطاع.
كما دمر العدوان كنيسة الروم الأرثوذكس وعددا من المقرات الإدارية ولجان الزكاة ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي، وفقا لبيان للوزارة.
ووفقا للوزارة، فقد تم اغتيال أكثر من 100 داعية من العلماء والوعاظ والخطباء والأئمة والمؤذنين والمحفظين، خلال عدوانه المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
وفيما تؤكد إسرائيل أن من ضمن أهداف حربها في قطاع غزة تدمير شبكة الأنفاق التابعة لحماس، والإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي مساء امس الاول أن الجيش عثر على نفق في خان يونس كان يحتجز فيه بعض الرهائن.
وقال «عثرنا على أدلة تشير إلى وجود رهائن»، ذاكرا من ضمنها رسوما لطفلة مخطوفة في الخامسة، على حائط في النفق. وأشار إلى أن «نحو 20 رهينة» كانوا محتجزين في النفق في أوقات مختلفة «في ظروف صعبة من دون ضوء (..) مع قليل من الأوكسجين ورطوبة رهيبة».
من جهته، قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، إن «الواقع الصحي في قطاع غزة كارثي ومؤلم»، وأضاف أن «الاحتلال الإسرائيلي يتعمد خنق وتدمير المنظومة الصحية والمحافظة على انهيارها، حيث لا يستطيع الطاقم الطبي التعامل مع حجم ونوعية الإصابات اليومية»، وتابع أن «تكدس الحالات وعدم توفر الإمكانيات العلاجية في المستشفيات يتسبب في فقدان الأرواح». وأضاف أن «70% من المساعدات الطبية التي دخلت غزة هي خارج نطاق احتياجاتنا الأساسية»، وذكر القدرة أن 99 من الكوادر الطبية لايزالون تحت احتجاز القوات الإسرائيلية شمال القطاع.
ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، امس صورة تحمل رسالة موجهة لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وقالت الكتائب في رسالتها «إلى عائلات الأسرى، الخيار لكم في توابيت أم أحياء، حكومتكم تكذب، الوقت ينفد».
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة امس تجاوز حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة الـ 25 ألف شخص منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إنه في اليوم الـ 107 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 25 ألفا و105 أشخاص، و62 ألفا و681 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
في السياق، اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس امس أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لأي «سيادة فلسطينية» في مرحلة ما بعد حرب غزة، «مخيبة للأمل».
وقال شابس لمحطة «سكاي نيوز» إنه «من المخيب للأمل أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي»، مؤكدا أنه بالنسبة إلى بريطانيا «لا خيار سوى» حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
من ناحيته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس على أن الوضع في الشرق الأوسط أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجار، ومن الضروري العمل على منع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة. وأكد غوتيريش، في بيان، أن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل تؤدي إلى دمار واسع النطاق وإلى قتل البشر على نطاق غير مسبوق منذ توليه منصبه.

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